YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Bayramda çocuklar unutulmadı

Bayramda çocuklar unutulmadı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.05.2020 19:02 | Son Güncelleme

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasında, çocuklara moral vermek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm aracı ile palyaço gösterisi yapıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara moral vermek amacıyla gezici araç ile Şanlıurfa’nın farklı noktalarında Palyaço gösterileri yapıldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasında, çocuklara moral vermek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm aracı ile palyaço gösterisi yapıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara moral vermek amacıyla gezici araç ile Şanlıurfa’nın farklı noktalarında Palyaço gösterileri yapıldı. Farklı rotalarda gezen sanat otobüsünde yapılan gösterilere çocuklar balkonlarından izleyerek keyifli anlar yaşadı.
Başlatılan farkındalık çalışması ilerleyen günlerde çeşitli gösteriler ile devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı? Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı?
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı

Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı

Büyükşehir’den turizm atağı

Büyükşehir’den turizm atağı

Vali Kaldırım;"Bundan sonra virüsü dışarıdan gelenler getirir,hassas hareket edelim"

Vali Kaldırım;"Bundan sonra virüsü dışarıdan gelenler getirir,hassas hareket edelim"

Milletvekili Tutdere: “Dolu yağan yerler afet bölgesi ilan edilsin”

Milletvekili Tutdere: “Dolu yağan yerler afet bölgesi ilan edilsin”

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Kulp’ta yıldırım düştü, 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Kulp’ta yıldırım düştü, 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:21
Sabah
05:02
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:42
Yatsı
21:15

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Bozanoğlu Eczanesi
Merkez
Burhan Eczanesi
Merkez
İlyas Eczanesi
Merkez
Sorguç Eczanesi
Merkez
Şenevler Eczanesi
Merkez
Çalışkan Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.