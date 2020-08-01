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Bayramda Covid-19 denetimi

ARDAHAN HABERLERİ  | 01.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

Ardahan Çıldır ilçesinde Kurban Bayramı süresince Korona virüs ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının işletmeler ve bütün vatandaşlar için yayınladığı çalışma rehberine uygun çalışılmasını bilgilendirmek ve denetlemek amacıyla Çıldır Kaymakamlığına tarafından oluşturulan kurullar, denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Korona virüs (Covid-19) salgını ile etkili bir şekilde mücadele etmek ve alınması gereken tedbirler kapsamında Kaymakamlık tarafından ilçe merkezinde bilgilendirme ve denetim ekibi oluşturuldu.Denetimlere başlayan ekipler, ilçe merkezindeki Lokanta, Pastane, Kafe, Restoran Cafe, Berber, Kahve, Kıraathane, Cami, Taksi Durağı ve Ticari Taksi, Şehirler arası Otobüs Firması, Süpermarket - Market - Kasap, Pazar Yeri, Pazar Tezgâhı, Konaklama Tesisi, petrol İstasyonu, Züccaciye, Giyim, Kırtasiye ve Nalbur’un denetimi yapıldı.

Bayramda Covid-19 denetimi

Ardahan Çıldır ilçesinde Kurban Bayramı süresince Korona virüs ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının işletmeler ve bütün vatandaşlar için yayınladığı çalışma rehberine uygun çalışılmasını bilgilendirmek ve denetlemek amacıyla Çıldır Kaymakamlığına tarafından oluşturulan kurullar, denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Korona virüs (Covid-19) salgını ile etkili bir şekilde mücadele etmek ve alınması gereken tedbirler kapsamında Kaymakamlık tarafından ilçe merkezinde bilgilendirme ve denetim ekibi oluşturuldu.
Denetimlere başlayan ekipler, ilçe merkezindeki Lokanta, Pastane, Kafe, Restoran Cafe, Berber, Kahve, Kıraathane, Cami, Taksi Durağı ve Ticari Taksi, Şehirler arası Otobüs Firması, Süpermarket - Market - Kasap, Pazar Yeri, Pazar Tezgâhı, Konaklama Tesisi, petrol İstasyonu, Züccaciye, Giyim, Kırtasiye ve Nalbur’un denetimi yapıldı. Ekipler, özellikle yaptıkları denetimlerde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi, Bayram dolayısıyla bu tedbirlerin aksatılmamasını hatırlattı, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında hem bilgilendirme hem de uyarılarda bulundu.

Bayramda Covid-19 denetimi

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