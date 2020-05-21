YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Bayramda ekmek israfına dikkat!

Bayramda ekmek israfına dikkat!

SİVAS HABERLERİ  | 21.05.2020 11:29 | Son Güncelleme

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Pidecileri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ekmek israfına karşı uyarılarda bulundu.Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Düzgün, bu süreçte ekmek konusunda vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi.Fırıncıların bayram boyunca mesaide olacağını belirten Düzgün, “Bu yıl Ramazan Bayramı’nda korona virüs salgını nedeniyle 81 ilimizde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Pidecileri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ekmek israfına karşı uyarılarda bulundu.
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Düzgün, bu süreçte ekmek konusunda vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi.
Fırıncıların bayram boyunca mesaide olacağını belirten Düzgün, “Bu yıl Ramazan Bayramı’nda korona virüs salgını nedeniyle 81 ilimizde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte fırınlarımıza gelen bir kısıtlama olmadığı için vatandaşlarımızın ekmek, pide konusunda endişeye kapılmalarına gerek yoktur. Devletimiz bu konuda üzerine düşeni yapmıştır, bizleri muaf tutmuştur. Fırıncılarımız 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her mahallede, her caddede bu işi yapan arkadaşlarımız önceki sokağa çıkma yasaklarında olduğu gibi vatandaşlarımızı yine mağdur etmeyecektir. Çalışmalarına devam edeceklerdir” dedi.
“Ekmek milli servet demektir”
Son araştırmalara göre Türkiye’de bir yıl içinde ortalama 2 milyar ekmeğin çöpe atıldığına dikkat çeken Düzgün, “Ülkemizde maalesef özellikle bayram sürecinde ekmek israfı çok oluyor. Bizler de federasyon olarak vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Lütfen ekmeklerimizi israf etmeyelim. Ekmek milli servet demektir. Hem aile bütçesine hem de ülkemizin kalkınmasına destek olmak adına bu hususa özellikle dikkat edelim. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:05
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:52
Yatsı
21:30

Sivas Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Bağdat Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Vali Salih Ayhan'a ziyaret

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Vali Salih Ayhan'a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.