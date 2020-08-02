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Bayramda şehit aileleri unutulmadı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.Ziyaretlerde konuşan Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.

Kütahya’nın Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Ziyaretlerde konuşan Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehit aileleri bizlere emanet, biz kamu görevlilerine milletimizin verdiği en kutsal görev. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin her daim yanında olduğumuzun, taleplerinin karşılanmasının önceliklerimizden olduğunun bilinmesini istiyorum. Hepsine şükran borçluyuz, şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.
Ziyaretlerde Kaymakam Mahmutoğlu’na İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gökçen, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz eşlik etti.

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