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Bayramda sıcaklık mevsim normallerinde

MALATYA HABERLERİ  | 28.07.2020 18:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Bingöl’de Kurban Bayramı süresince sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramı hava tahmin raporu açıklandı.Açıklamada, “Kurban Bayramı tatili süresince bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında olacağı, rüzgarların ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.Bölgede en yüksek sıcaklığın Adıyaman’da görüleceği bildirilerek, bayram süresince hava sıcaklığı tahmini şöyle belirtildi:“ Arefe günü (30 Temmuz 2020 Perşembe): Hava parçalı ve az bulutlu, Bayramın 1.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Bingöl’de Kurban Bayramı süresince sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramı hava tahmin raporu açıklandı.
Açıklamada, “Kurban Bayramı tatili süresince bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında olacağı, rüzgarların ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.
Bölgede en yüksek sıcaklığın Adıyaman’da görüleceği bildirilerek, bayram süresince hava sıcaklığı tahmini şöyle belirtildi:
“ Arefe günü (30 Temmuz 2020 Perşembe): Hava parçalı ve az bulutlu, Bayramın 1. Günü (31 Temmuz 2020 Cuma): Hava az bulutlu ve açık, Bayramın 2. Günü (1 Ağustos 2020 Cumartesi): Hava az bulutlu ve açık, Bayramın 3. ve 4. Günleri (2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi): Hava az bulutlu ve açık, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl’de bayramın 1.ve 2. günleri en yüksek hava sıcaklığının 36- 38 derece civarında olacağı, 3. ve 4. Günleri ise azalarak 34-36 derece civarına ineceği beklenmektedir. Adıyaman’da ise en yüksek hava sıcaklığının 1. ve 2. Günleri 39-42 derece civarında olacağı, 3. ve 4. Günleri ise azalarak 37-39 derece civarına ineceği tahmin edilmektedir.”

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