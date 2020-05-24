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Bayramda sokağa çıkan yaşlılara maske dağıtıldı

AYDIN HABERLERİ  | 24.05.2020 18:49 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pazar günleri belli saatlerde sokağa çıkma serbestisi olan 65 yaş ve üstü yaşta olan vatandaşlara, bayramın ilk gününde de maske dağıttı.Aydın Büyükşehir Belediyesi, bayram günlerinde de hizmetlerini aksatmadan devam ettiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pazar günleri belli saatlerde sokağa çıkma serbestisi olan 65 yaş ve üstü yaşta olan vatandaşlara, bayramın ilk gününde de maske dağıttı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, bayram günlerinde de hizmetlerini aksatmadan devam ettiriyor. Korona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Pazar günleri sokağa çıktığı saatlerde Büyükşehir Belediyesince yalnız bırakılmıyor.
Önceki haftalarda olduğu gibi bu pazar da sokağa çıkma serbestisi olan vatandaşlara daha güvenli hareket edebilmeleri için, Atatürk Kent Meydanı ve kentin farklı noktalarında hazır bulunan mobil ekipler tarafından maske dağıtıldı.
Bayramda da hizmetlerin akmamasından ve Büyükşehir personelini yanlarından gördüklerinden dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, hijyenik şartlarda kendilerine ulaşan maskeler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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Merkez
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