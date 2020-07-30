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Bayramda ulaşım ve parkomatlar ücretsiz

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca ulaşım hizmeti ve parkomatların ücretsiz olduğunu açıkladı.Kurban Bayramı’nda Kocaeli Büyükşehir’in hizmetinde olan Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak.

Bayramda ulaşım ve parkomatlar ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca ulaşım hizmeti ve parkomatların ücretsiz olduğunu açıkladı.
Kurban Bayramı’nda Kocaeli Büyükşehir’in hizmetinde olan Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek. Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu kapsamda bayram süresince 31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca bayram süresince vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Kararı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından duyurdu. Bu kapsamda kapsamda vatandaşlar Kurban Bayramı’nın birinci günü 31 Temmuz Cuma 00.00 ile son günü 3 Ağustos Pazartesi 24.00’e kadar 4 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.
Ücretsiz ulaşım Kurban Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları Eko-mobil uygulaması ve belediyenin internet adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak. 800CK ise, hafta içi saatlerine göre çalışacak. Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı, Hat 700 Gölcük Gebze ve 800CK Cebeci - Kefken hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Bayramda ulaşım ve parkomatlar ücretsiz

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