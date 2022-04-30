YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bayramda yola çıkacaklara "uykusuz araç kullanmayın" uyarısı

Bayramda yola çıkacaklara "uykusuz araç kullanmayın" uyarısı

30.04.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu: - "Bayram günlerine baktığımızda ölüm oranının 3 kat arttığını görüyoruz. Özellikle bu kazaların ölümcül olmasının sebebi, insanların işten çıkarak bir an önce tatil ve bayram yerlerine ulaşma isteğidir. Dolayısıyla lütfen dinlenmeden yola çıkmayın"

Bayramda yola çıkacaklara "uykusuz araç kullanmayın" uyarısı

ÖMER OLCAY - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacak sürücülere uykusuz araç kullanmamaları uyarısında bulundu.

Yüzbaşıoğlu, AA muhabirine, trafik kazalarının önemli bir kısmının sürücülerin yaptığı bireysel hatalar nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Emniyet kemerinin başta sürücüler olmak üzere bütün yolcular için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yüzbaşıoğlu, "Acil hekimleri olarak trafik kazasıyla bize başvuran hastalara baktığımızda, ilk bakışta o kişinin emniyet kemeri takıp takmadığını anlayabiliyoruz. Emniyet kemeri takılmadığında meydana gelen yaralanmalar çok ciddi ölümcül ve sakatlayıcı olabiliyor." dedi.

- "Uykunuzu almadan yola çıkmayın"

Uykusuz araç kullanımının büyük kazaları da beraberinde getirdiğini aktaran Yüzbaşıoğlu, uyku etkisi gösteren ilaçları kullanmak zorunda olan sürücülerin direksiyon başına geçmemeleri ya da o ilacı yolculuk öncesi kullanmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Sürücülere uzun süren yolculuklarda mola vermeleri çağrısında bulunan Yüzbaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Uzun süreli yolculuklarda, çoğu zaman gideceğimiz yere bir an önce ulaşma isteği olduğu için yolculuğun kesintiye uğratılması pek istenmiyor. Bunun için iki saat arayla mola verilmesini öneriyoruz. Özellikle mola vermek için uykumuzun gelmesini beklemememiz gerekiyor. Çünkü bu nokta bizim için artık hatanın başladığı nokta oluyor. Dikkatimizin tamamen azaldığı süreçler oluyor. Araç içerisinde kaldığımız dönemlerde hareketsiz olduğumuz için molalarda mümkünse kısa yürüyüşler yapılarak, yüzümüzün yıkanması ve uykumuzu giderici çay ve kahve gibi içeceklerin tüketilmesi faydalı olur."

Yüzbaşıoğlu, uykusuzlukla ilgili kazaların aracın yüksek hızla bir cisme çarpmasıyla meydana geldiğini anlatarak, bu tür kazaların araç içerisinde çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığını, uykunun çok önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

"Uykunuzu almadan yola çıkmayın." uyarısını yapan Yüzbaşıoğlu, "Bayram günlerine baktığımızda ölüm oranının 3 kat arttığını görüyoruz. Özellikle bu kazaların ölümcül olmasının sebebi, insanların işten çıkarak bir an önce tatil ve bayram yerlerine ulaşma isteğidir. Dolayısıyla lütfen dinlenmeden yola çıkmayın." diye konuştu.

- Çocuklar emniyet kemeri takmalı

Sürücülerin cep telefonu kullanmamaya dikkat etmesi gerektiğini belirten Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Anne ile baba emniyet kemeri takıyor ama çocuklar arka tarafta emniyet kemerlerini takmadan oyun oynuyorlar. Trafik kazası meydana geldiğinde çocukların çok hızlı bir şekilde sağa sola çarpmasına bağlı ölümler meydana geliyor. Çocukların sabit bir yerde, emniyet kemeri takılmış bir şekilde beklemesi gerekiyor. Çocukların yaşına uygun çocuk koltukları kullanılarak güvenlik altına alınması önemlidir."

Bayramda yola çıkacaklara

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafatasının yüzde 83'ü parçalanan hasta, titanyum parçalarıyla eski görüntüsüne kavuştuKafatasının yüzde 83'ü parçalanan hasta, titanyum parçalarıyla eski görüntüsüne kavuştu
Gaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisiGaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisi
Öğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleştiÖğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Ankara Namaz Vakitleri 30 Nisan Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:44
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:48
Yatsı
21:17
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Gizemli hepatite karşı önemli uyarı: Çocukları uzak tutun

Gizemli hepatite karşı önemli uyarı: Çocukları uzak tutun

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.