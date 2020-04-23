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Bayramı balkonda kutladılar

ADANA HABERLERİ  | 23.04.2020 08:45 | Son Güncelleme

Adana’da bir aile, virüs nedeniyle sokağa çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını oturdukları apartmanı Türk Bayrakları ile süsleyerek kutladı.Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100.

Adana’da bir aile, virüs nedeniyle sokağa çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını oturdukları apartmanı Türk Bayrakları ile süsleyerek kutladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. açılış yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle tüm Türkiye’de sade bir şekilde kutlanıyor. Virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Adana’da bayramı kutlayamayan aileler ve çocuklar, evlerinin balkonlarını Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asmayı ihmal etmedi. Ancak özel bir firmada bölge müdürü olarak çalışan Engin Şahin eşi ve iki çocuğuyla yaptığı 23 Nisan konulu yazı ve resimleri apartmana astı. 10 katlı apartmanın son 5 katını bu yazı ve resimlerle süsleyen Şahin, bayramı bu yıl sokaklarda kutlayamadıkları için evde kutlamaya karar verdiklerini çocuklarının ve apartman sakinlerinin yardımıyla yazı ile resimleri hazırlayıp apartmana astıklarını söyledi. Şahin 23 Nisan günü saat 21.00’da da balkonlarda olup İstiklal Marşını okuyacaklarını söyledi.

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Adana Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:47
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:27
Yatsı
20:49

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
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