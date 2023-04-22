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Bayramı buruk geçiren depremzede nine o günü anlattı: "Oğlum beni hükümete teslim et"

22.04.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’deki öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzede aileler, memleketlerinden uzakta buruk bayram yaşıyor.

Bayramı buruk geçiren depremzede nine o günü anlattı: "Oğlum beni hükümete teslim et"

Kırıkkale’deki öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzede aileler, memleketlerinden uzakta buruk bayram yaşıyor. Depremzede Fatma Taştı, "Karın içinden çıktık. Oğluma dedim ki ’Beni hükümete teslim et.’ Biz burada da iyiyiz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden Kırıkkale’ye gelen depremzedeler, bayrama memleketlerinden uzakta girdi. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK yurtlarında misafir edilen depremzede aileler, memleketlerinden uzakta buruk bayram yaşıyor. Depremzedeler, kaldıkları öğrenci yurdundan ve personelinden memnun olduklarını söyledi. Çocuklar ise yurdun sosyal alanlarında spor sahalarında vakit geçiriyor.

Buruk bir bayram geçirdiğini ifade eden Yunus Emre Eroğlu, "Bayram biraz buruk aslında. Çünkü ailelerimiz uzakta. Yaşantımız geride kaldı hayallerimiz vardı onları geride bıraktık. Yeni bir hayata yeni bir şehre yeni insanlara alışmaya çalışıyoruz. Ama buna da çok şükür alışmaya çalışıyoruz" dedi.

Depremlerde iki evinin de yıkıldığını belirten Hayriye Kaçan, "Memleketim Malatya. İki evim vardı, ikisi de yıkıldı. Çocuklarımla beraber buraya geldim. Devletimiz de bize iyi bakıyor. Bayramımız da burada geçiyor. Çok şükür devlet sıcak oda verdi yemeğimizi veriyor daha ne olacak" diye konuştu.

Bayramının iyi geçtiğini anlatan Mediha Kaçan, "Bayramımız çok iyi geçiyor. Devletimizden reisimizden Allah bin defa razı olsun. Tez zamanda da evimizi yaparsa daha memnun oluruz. Evimizin yapılmasını biran önce talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fatma Taştı ise, "Hakkımızda ne hayırlısı ise o olsun. Karın içinden çıktık. Ne etek, ne kazak, ne ayakkabı bir şey yok. ’Oğlum dedim beni hükümete teslim et’ dedim. Burada da iyiyiz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimize versin sonra da bize versin" ifadesini kullandı.

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