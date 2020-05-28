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Bayramiç Devlet Hastanesi’nde yangın

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 28.05.2020 23:11 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, devlet hastanesinin depo olarak kullanılan 5.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, devlet hastanesinin depo olarak kullanılan 5. katında elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle hastane kısmen boşaltıldı.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bulunan devlet hastanesinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bayramiç Devlet Hastanesi’nin depo olarak kullanılan 5. katında bulunan elektrik soğutuculu ecza dolabı, elektrik arızası nedeniyle alev aldı. Kablolardan yükselen yoğun duman kısa sürede bütün katı sardı. Durumu fark eden hastane çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastanede tedavi görmekte olan hastalar ile sağlık görevlileri hızla dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, katın havalandırılması sağlandı. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun’da yangın haberi sonrası hastaneye gelerek çalışmaları inceledi ve bilgi aldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadı.

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