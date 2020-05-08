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Bayramiç’te berber ve kuaförlerle toplantı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 08.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, ilçede faaliyet gösteren ve korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleriyle açılış öncesi toplantı yaptı.

Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, ilçede faaliyet gösteren ve korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleriyle açılış öncesi toplantı yaptı. Toplantıda, uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.
Kaymakam Sercan Gökdemir, bu kapsamda ilçede bulunan; berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleriyle yeniden faaliyete geçilmesi öncesi toplantı yaptı. Kaymakam Gökdemir, toplantıda uyulması gereken kurallar hakkında esnaflara bilgi verdi. Kaymakam Gökdemir, "Genelgeye göre iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir. Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir. Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak iş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır. İş yerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerdir. Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği malzemelerle yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır. Çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecekler ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecektir. Tüm malzemeler hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem her müşteri için tekrarlanacaktır. Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması sağlanacaktır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir. Bu iş yerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici sürekliliğine izin verilmeyecektir. Sistemin oturması adına emniyet ve sağlık görevlilerimiz sizleri ziyaret edebilir. Kesinlikle ceza yazmak, sıkıntı çıkarmak gibi bir amaç olmayacak. Kurallara riayet edersek hem kendimizi, hem ailelerimizi hem de müşterilerimizi koruruz" dedi.

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