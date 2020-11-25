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Bayramiç’te kaçak içki operasyonu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 25.11.2020 17:16 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen sahte/kaçak içki operasyonunda 660 litre şarap ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Üzümlü köyünde yaşayan A.A.

Bayramiç’te kaçak içki operasyonu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen sahte/kaçak içki operasyonunda 660 litre şarap ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Üzümlü köyünde yaşayan A.A. isimli şahsın sahte/kaçak içki üretimi yaptığı bilgisi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın evinde yaptıkları aramada; 2 adet 150 litrelik çelik tank içerisinde yaklaşık 280 litre şarap, 2 adet 120 litrelik plastik varil içerisinde 200 litre şarap,1 adet 200 litrelik plastik varil içerisinde 180 litre şarap olmak üzere toplam 660 litre şarap ve çok sayıda alkol üretim malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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