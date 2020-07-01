YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Bayramiç’te kasksız sürücülere ceza yağdı

Bayramiç’te kasksız sürücülere ceza yağdı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 01.07.2020 16:09 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, kasksız motosiklete binen sürücülere ceza yağdı.Plakasız, modifiyeli ve kasksız motosiklet kullanımı, Bayramiç’in yıllardır önde gelen sorunlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, kasksız motosiklete binen sürücülere ceza yağdı.
Plakasız, modifiyeli ve kasksız motosiklet kullanımı, Bayramiç’in yıllardır önde gelen sorunlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Polis ekipleri, bu sorunun önüne geçmek adına çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta plakasız motosikletlere işlem yapan ekipler, ardından kasksız sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kıbrıs Caddesi üzerinde ilk denetimi gerçekleştiren ekipler, kasksız motosiklet kullanan sürücülere 132 TL para cezası kesti.
Ayrıca, denetimde muayene ve sigorta sorgulaması da yapılarak, sürülerden eksikliklerin giderilmesi istendi. Uygulamanın motosiklet sorunu ortadan kalkana kadar devam edeceği ve zaman zaman drone ile havadan da kontroller yapılacağı belirtildi. Ekipler, vatandaşların kendi sağlık ve güvenlikleri için kask kullanımına özen göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çanakkale Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:42
Öğle
13:23
İkindi
17:21
Akşam
20:55
Yatsı
22:42

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Seda Eczanesi
Bayramic
Erdal Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çanakkale’de takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Çanakkale’de takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gelibolu’da uyuşturucu operasyonu

Gelibolu’da uyuşturucu operasyonu

Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti

Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.