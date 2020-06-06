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Bayramiç’te Kıbrıs gazisine son görev

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Yahya Erol’un cenazesi toprağa verildi.Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 66 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Yahya Erol’un cenazesi toprağa verildi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Yahya Erol’un cenazesi toprağa verildi.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 66 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Yahya Erol’un cenazesi toprağa verildi. Bayramiç’e bağlı Üzümlü Köyü halkından olan Erol’un cenazesi, Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Cenaze törenine; Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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