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Bayramiç’te motosiklet sorunu ortadan kalkıyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 27.06.2020 15:49 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde motosiklet sürücüleri için yeni bir döneme giriliyor.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde motosiklet sürücüleri için yeni bir döneme giriliyor. Plakasız motosiklet için uygulama başlatan emniyet ekipleri, kasksız ve modifiyeli motosiklet kullanan sürücülere göz açtırmayacak.
Bayramiç’in önde gelen sorunlarından biri olan motosiklet kullanımıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Plakasız motosikletler, modifiyeli ve hız sınırını aşan motosiklet kullanımı ile kasksız motosiklet kullanımına izin verilmeyecek.
İlçedeki plakasız motosikletler için uygulama başlatan ekipler, çok sayıda plakasız motosikleti trafikten çekti. Uygulamanın devam edeceğini belirten Bayramiç İlçe Emniyet Müdürü Murat Çelik, atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi verdi. Kasksız motosiklet kullanımına izin verilmeyeceğini altını çizen Çelik, "Halkımızın kendi sağlığı için adım atıyoruz. İlçemizin yıllardır süregelen bir sorununu çözmeye kararlıyız. Plakasız motosikletler için başlattığımız uygulama, önümüzdeki günlerde ise sürücülere kask kontrolü uygulaması başlatacağız. Kasksız motosiklet kullanımının önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımız ceza ödemek yerine, kaskını ve plakasını alsın. Kurallara aykırı sürüşe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bunun yanında ruhsatta kaydı olmayan hiçbir özelliğe, modifiye motosikletlere izin vermeyeceğiz. Gürültülü ve hızlı sürüş yaparak vatandaşlarımız rahatsız eden sürücülere engel olmaya kararlıyız. Bu konuda ilçedeki motosiklet tamircileriyle de görüştük ve uyarılarımızı yaptık. Ekiplerimiz saha uygulamasının yanı sıra drone ile de kontrol yapacaklar. Yaşanan sıkıntıyı sona erdireceğiz. Halkımızın sıhhat, huzur ve güveni için görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da bunu bilincinde olduğuna ve bizlerle birlikte hareket edeceklerine inanıyoruz" dedi.

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