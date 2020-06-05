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Bayramiç’te tarla yangını

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 05.06.2020 20:29 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen tarla yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.Bayramiç’e bağlı Üçyol Köyü’nün Dedelik mevkiinde meydana gelen tarla yanında 5 dönüm otluk alan yandı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen tarla yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bayramiç’e bağlı Üçyol Köyü’nün Dedelik mevkiinde meydana gelen tarla yanında 5 dönüm otluk alan yandı. Edinilen bilgiye göre, Üçyol Köyü Dedelik mevkiinde bulunan, orman kıyısındaki otluk alanda belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olayı görenler durumu Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye; Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 acil müdahale aracı ile Bayramiç Belediyesi’ne ait 1 adet itfaiye sevk edildi. Orman ekipleri, yangını yoğun uğraşlar sonucunda ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangında 5 dönümlük tarla yandı.

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