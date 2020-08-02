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Bayramiç’te trafik kazası: 1 yaralı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 02.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçende meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü ağır şekilde yaralandı.Bayramiç’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçende meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü ağır şekilde yaralandı.
Bayramiç’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Recep Eygin idaresindeki 17 ABS 003 plakalı motosiklet, Kıbrıs Caddesi’nden Ezine istikametine ilerlediği esnada, ilçe girişinde bulunan Hal Kavşağından dönmek istedi. Aynı yönde ilerleyen Tuna Can Berber idaresindeki 34 BZN 649 plakalı otomobil duramayarak dönmek isteyen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, kaza anında otomobilin camına çarparak yerde sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Berber ise kaza sonrası şoka girerek uzun süre gözyaşı döktü. Berber de kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
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Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Şadırvan Eczanesi
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