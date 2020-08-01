YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Bayramın birinci gününde 245 sürücüye ceza yazıldı

Bayramın birinci gününde 245 sürücüye ceza yazıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı’nın birinci gününde 245 sürücüye cezai işlem uyguladı.Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini arttıran trafik ekipleri, şehir içi ve bölgede hatalı sürücülere göz açtırmadı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı’nın birinci gününde 245 sürücüye cezai işlem uyguladı.
Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini arttıran trafik ekipleri, şehir içi ve bölgede hatalı sürücülere göz açtırmadı. Bayramın birinci günü yapılan denetimlerde şehir içinde 551, bölgede ise 313 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan şehir içinde 7, bölgede ise 1 araç trafikten men edildi. Kontrol sırasında şehir içi 104 bölgede ise 141 olmak üzere toplamda 245 sürücüye cezai işlem uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Üniversiteli gençler rotasını BEM’de belirliyor

Üniversiteli gençler rotasını BEM’de belirliyor

AK Partili gönüllülerden bayram ziyaretleri

AK Partili gönüllülerden bayram ziyaretleri

Çiğli Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine iletiyor

Çiğli Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine iletiyor

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ayvalık protokolü bayramlaştı

Ayvalık protokolü bayramlaştı

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:09
Sabah
05:50
Öğle
13:09
İkindi
17:02
Akşam
20:19
Yatsı
21:52

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Altınel Eczanesi
Odunpazari
İdil Eczanesi
Odunpazari
İrem Eczanesi
Odunpazari
Kayra Eczanesi
Tepebasi
Vadi Eczanesi
Odunpazari
Ezgim Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Duygu Kurt: Hiçbir Sokak Köpeğinin Bunu Yapabileceğini Düşünemiyoruz

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Duygu Kurt: Hiçbir Sokak Köpeğinin Bunu Yapabileceğini Düşünemiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.