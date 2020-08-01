Bayramın birinci gününde 245 sürücüye ceza yazıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı’nın birinci gününde 245 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini arttıran trafik ekipleri, şehir içi ve bölgede hatalı sürücülere göz açtırmadı. Bayramın birinci günü yapılan denetimlerde şehir içinde 551, bölgede ise 313 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan şehir içinde 7, bölgede ise 1 araç trafikten men edildi. Kontrol sırasında şehir içi 104 bölgede ise 141 olmak üzere toplamda 245 sürücüye cezai işlem uygulandı.

