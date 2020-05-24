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Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.05.2020 18:56 | Son Güncelleme

Tüm ülkede dört günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Manyas’ta cadde ve sokaklar Ramazan Bayramının ilk günü kendilerine tanınan hakkı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı.Manyas’ta bu bayram da ilçe merkezi ve kırsal mahalleler de ki tüm cadde ve sokaklar bomboştu.

Tüm ülkede dört günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Manyas’ta cadde ve sokaklar Ramazan Bayramının ilk günü kendilerine tanınan hakkı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı.
Manyas’ta bu bayram da ilçe merkezi ve kırsal mahalleler de ki tüm cadde ve sokaklar bomboştu. Sadece üretim yapan çiftçiler ile besiciler ve özel izinli çalışanlar görevlerini yaptılar. İlçe Jandarma ve Emniyet Amirliği ekipleri sabah saatlerinden itibaren ilçe giriş çıkışlarında kontrol noktaları oluşturarak, belgesiz geçişlere izin vermediler ve izinsiz geçiş yapmak isteyenlere ceza uygulandı. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Erdinç Boztepe ve Emniyet Amiri Enes Dündar ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Kaya şehit ailelerini ziyaret sonrası yaptığı açıklama da "Şehit ailelerimiz her zaman aklımız da kendilerini yalnız bırakmadık. Salgın nedeniyle temassız bir şekilde kapıda bayramlaştık ya da açık ortamda mesafeli oturduk, ayrıca etkileşimi en aza indirmek için merkez ve kırsal olarak ikiye ayrıldık ve bu şekilde ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum"dedi.

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