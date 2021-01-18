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Bayrampaşa Belediyesi karla mücadele ekibi aralıksız çalışıyor

18.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bayrampaşa Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüzlerce kişiden oluşan karla mücadele ekibi, 24 saat aralıksız çalışıyor.
Hazırlıklarını kar yağışı başlamadan önce tamamlayan Bayrampaşa Belediyesi, yüzlerce personel, 9 kamyon, 6 iş makinesi, 5 kepçe, 4 tuz serpme aparatlı araç, 3 kamyonet, 3 solüsyon aracı ve 1 greyder ile karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıyor. Araçların ve yayaların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerçekleştirilen çalışmalar 24 saat boyunca aralıksız devam ediyor.
Sokak hayvanları unutulmadı
Karın ve soğuk havanın hâkim olduğu Bayrampaşa’da bir taraftan yollarda tuzlama çalışması yapan Bayrampaşa Belediyesi, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadı. İlçenin çeşitli noktalarına bırakılan yiyeceklerle onların beslenmeleri sağlanıyor.
Bayrampaşa’da kardan dolayı ulaşım sorunu yaşayan sürücüler ve yayalar, Bayrampaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak 7/24 destek alabilecekler.

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