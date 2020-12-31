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Bayrampaşa Belediyesi’nden 250 ton kömür yardımı

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.12.2020 16:55 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin soğuk kış günlerinde evlerini ve gönüllerini ısıtmak amacıyla onlara toplam 250 ton çevre dostu kömür yardımında bulundu.Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki ihtiyaç sahibi 600 aileye toplam 250 ton çevre dostu kömür yardımında bulundu.

Bayrampaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin soğuk kış günlerinde evlerini ve gönüllerini ısıtmak amacıyla onlara toplam 250 ton çevre dostu kömür yardımında bulundu.
Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki ihtiyaç sahibi 600 aileye toplam 250 ton çevre dostu kömür yardımında bulundu. İhtiyaç sahiplerinin soğuk kış günlerinde evlerini ve gönüllerini ısıtmak amacıyla yapılan yardımlar, belediye ekiplerince evlere kadar teslim edildi. Yardımların her yıl düzenli olarak yapıldığı öğrenildi.

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