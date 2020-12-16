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Bayrampaşa Belediyesi’nden online terapi hizmeti

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.12.2020 16:25 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen çocuklar ve yetişkinler için ‘Online Terapi’ uygulaması başlattı.Bayrampaşa Belediyesi, salgından psikolojik olarak etkilenen çocuklar ve yetişkinler için ‘Online Terapi’ uygulamasını başlattı.

Bayrampaşa Belediyesi’nden online terapi hizmeti

Bayrampaşa Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen çocuklar ve yetişkinler için ‘Online Terapi’ uygulaması başlattı.
Bayrampaşa Belediyesi, salgından psikolojik olarak etkilenen çocuklar ve yetişkinler için ‘Online Terapi’ uygulamasını başlattı. Zihinsel ve duygusal bütünlüğü korumak adına Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce başlatılan uygulama ile süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlar, hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arası telefondan randevu oluşturarak Uzman Psikolog Beyza Sevim’den online terapi hizmeti alabiliyor.

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