Bayrampaşa, saat kulesine kavuşuyor

Bayrampaşa Belediyesi, ilçeye simge bir obje daha kazandırmak için “Saat Kulesi” yapıyor. İlçenin en merkezi konumunda yapımına başlanan kulenin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Bayrampaşa Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi Numunebağ Caddesi’nde (Kadife refüjü) tarihi dokusu ve estetik görünümü ile ilçenin en önemli simgelerinden biri haline gelecek ve ilçeyi daha da renklendirecek “Saat Kulesi” yapıyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan kule ile Bayrampaşa’nın aurasının değiştirilerek şehre dinamik bir heyecan katılması hedefleniyor.



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