YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bayrampaşa'da bıçaklı kavga: 7 yaralı

Bayrampaşa'da bıçaklı kavga: 7 yaralı

22.01.2021 02:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da bıçaklı kavga: 7 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa’da meydana gelen bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 00.15 sıralarında Uygur Caddesi'nde meydana geldi.

Caddede buluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerin birbirlerine bıçakla saldırdığı olayda 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:21
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Sultangazi Belediyesinden sıcak yemek

Sultangazi Belediyesinden sıcak yemek

Petlas, iş makinesi lastiklerinde de öne çıkıyor

Petlas, iş makinesi lastiklerinde de öne çıkıyor

Kar yağışı, ısıtıcı satışlarını yüzde 75 artırdı

Kar yağışı, ısıtıcı satışlarını yüzde 75 artırdı

"Çaykur Çay Satış Mağazaları"nın altıncısı İstanbul'da açıldı

"Çaykur Çay Satış Mağazaları"nın altıncısı İstanbul'da açıldı

Huawei'den "etkili bir online öğrenim için" MatePad T10s

Huawei'den "etkili bir online öğrenim için" MatePad T10s

Huawei'den "etkili bir online öğrenim için" MatePad T10s

Huawei'den "etkili bir online öğrenim için" MatePad T10s

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.