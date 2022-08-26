Bayrampaşa'da bir aracın ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi.
Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak seyir halindeki bir ambulans, önünde ilerleyen ve yol vermeyen kapalı kasa bir minibüsten kornaya basarak yol istedi.
Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi.
Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntüyü kaydeden çalışan, "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla..." ifadesiyle duruma tepki gösterdi.
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