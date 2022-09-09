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Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına müdahale ediliyor

09.09.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına müdahale ediliyor

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa KİPTAŞ Konutları'ndaki bir binanın elektrik panolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki KİPTAŞ Konutları E Blok'ta elektrik panolarında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. ​​​​​​​

Aralarında bebek ve yaşlıların da bulunduğu pek çok kişi, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Tuna Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin tahliye ve söndürme çalışmaları sürüyor.

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Bayrampaşa kiptaş konutları

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