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Bayrampaşa’da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı

17.01.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ev sahibi tarafından kapıları baltayla kırılan evde kiracı olarak oturan Suriyeli aile, Bayrampaşa Belediyesi’nin yardımıyla başka bir eve taşındı.

Ev sahibinin baltayla kapılarını kırmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’ne giderek yardım talebinde bulunan aileyi, belediye yetkilileri geri çevirmedi.

İlçe sınırlarında başka bir daire kiralayan yetkililer, Suriyeli ailenin yeni evlerine taşınmasını sağladı. Ailenin eşyaları, belediyeye ait nakliye aracıyla yeni evlerine götürüldü.

- Olayın geçmişi

Bayrampaşa'da, kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran N.A ve oğlu İ.A. gözaltına alınmıştı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, N.A serbest bırakılmıştı.

Suriyeli kiracı Selma Şaham,1200 lira olan kira bedelinin 4 bin liraya çıkarılması için ev sahibinin kendileriyle kontrat imzalamak istediğini iddia etmişti.

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