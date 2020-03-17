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Bayrampaşa’da Korona virüs önlemleri genişletildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.03.2020 17:02 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye dâhil tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile muhtarlık binalarını dezenfekte etti.Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı virüs timi, Türkiye dâhil tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı.

Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye dâhil tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile muhtarlık binalarını dezenfekte etti.
Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı virüs timi, Türkiye dâhil tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı. Çalışmalar kapsamında çok sayıda kamu binası ve toplu ulaşım araçlarının ardından ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile muhtarlık binalarının tamamı virüs timi tarafından dezenfekte edildi.

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