YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bayrampaşa’da okullar dezenfekte edildi

Bayrampaşa’da okullar dezenfekte edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki okulları dezenfekte ederek öğrencilere ikinci dönemde de sağlıklı bir eğitim ortamı sundu.Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yarıyıl tatili boyunca ilçedeki 48 okulda toplam bin 437 dersliği bulaşıcı hastalıklar ile bakteri ve virüslere karşı el ULV yöntemiyle dezenfekte etti.

Bayrampaşa’da okullar dezenfekte edildi

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki okulları dezenfekte ederek öğrencilere ikinci dönemde de sağlıklı bir eğitim ortamı sundu.
Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yarıyıl tatili boyunca ilçedeki 48 okulda toplam bin 437 dersliği bulaşıcı hastalıklar ile bakteri ve virüslere karşı el ULV yöntemiyle dezenfekte etti. Böylece Bayrampaşalı öğrencilere ikinci dönemde de sağlıklı bir eğitim ortamı hazırlanmış oldu. Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kurtalan Ekspres Barış Manço için söyledi

Kurtalan Ekspres Barış Manço için söyledi

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Kaymakam Demirkale’den şehit ailesine yakın ilgi

Kaymakam Demirkale’den şehit ailesine yakın ilgi

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.