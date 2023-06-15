YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bayrampaşa’da park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli kamerada

Bayrampaşa’da park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli kamerada

15.06.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da park halindeki motosikleti çalan 2 şüphelinin, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 12 Haziran Pazartesi günü Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. kişi motosikletinin çalındığı şikayeti ile karakola giderek ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin bir motosikletle olay yerine geldiklerini ve park halinde bulunan İ.D.’ye ait motosikleti çaldıklarını tespit etti. Şüpheli hırsızların, motosikletle kaçtıkları anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kimlikleri tespit edilen Oğuzhan E. (25) ile İsmail E. (21), yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Oğuzhan E.’nin daha önceden 16, İsmail E.’nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştüHırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştü
Nilüfer Belediyesi’nden en çalışkan öğrencilere bisiklet ödülüNilüfer Belediyesi’nden en çalışkan öğrencilere bisiklet ödülü
İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandıİstanbul'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Perşembe

Burç eczanesi
Esenyurt
Cadde 360 eczanesi
Kadikoy
Gözdem eczanesi
Kucukcekmece
Emin eczanesi
Basaksehir
Güneş gören eczanesi
Sile
İrem eczanesi
Besiktas
Ihlamur eczanesi
Sultanbeyli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.