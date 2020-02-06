YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bayrampaşa’da “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi”nin final konferansı gerçekleşti

Bayrampaşa’da “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi”nin final konferansı gerçekleşti

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.02.2020 17:45 | Son Güncelleme

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde Bayrampaşa Belediyesi tarafından yürütülen “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi”nin final konferansı gerçekleştirildi.“Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi"nin faaliyetlerinin ve ulaşılan sonuçlarının paylaşıldığı final konferansının açılış konuşmasında, proje ile sağlıklı yaşam ve spor alanında şehir eşleştirme ilişkilerinin geliştirilmesine değinildi.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde Bayrampaşa Belediyesi tarafından yürütülen “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi”nin final konferansı gerçekleştirildi.
“Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi"nin faaliyetlerinin ve ulaşılan sonuçlarının paylaşıldığı final konferansının açılış konuşmasında, proje ile sağlıklı yaşam ve spor alanında şehir eşleştirme ilişkilerinin geliştirilmesine değinildi. Final konferansına Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Audrius Brüzga, Litvanya’dan Kaunas Belediyesi Başkan Yardımcısı Andrius Palionis katıldı. Ayrıca kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları da yer aldı.

“Avrupa Birliği projesi kolay bir proje değil bu projeyi alabilmek için çok çalıştık”
Final konferansında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sağlık Sporda Bağlan Hayata isimli bu Avrupa Birliği projemizi Bayrampaşa Belediyesi olarak Litvanya Kaunas Belediyesi ile gerçekleştirdik. Proje ortağımız olan Litvanya’nın Kaunas şehri ile yakın işbirliği ve uyum içerisinde oldukça güzel işler başardık. Proje kapsamında Kaunas’da ve Bayrampaşa’da eş zamanlı olarak birçok faaliyeti gerçekleştirdik. Avrupa Birliği projesi kolay bir proje değil bu projeyi alabilmek için çok çalıştık. Bu projenin en büyük kazanımı kurulan dostluklar ve bu kurulan dostluklar vesilesinde ülkeler de artık dost oldular. Böylece ülkeler arasında sosyal ve kültürel kaynaşmayı da sağladı. İşte Avrupa Birliği projesi bize bunu getirdi, hem Türkiye’yi, hem İstanbul’u hem de Bayrampaşa’yı tanıtma fırsatı getirdi. İnşallah bundan sonra Bayrampaşa Belediyesi olarak Avrupa projeleri ile dünya ülkeleriyle beraber olacağız ve görüşmelere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bayrampaşa Belediyesi’ne teşekkür eden lise öğrencisi Nursima Serbest, “Düzenlenen proje kapsamında ilgilendiğim spor dalı ile ilgili daha çok bilgi sahibi oldum. Daha çok spor odaklı bakmaya başladım. Bu projede olduğum için kendimi çok şanslı hissediyordum. Burada olmak hem çok mutlu edici hem de gurur verici bir şey. Ayrıca yurtdışı bağlarımızda artıyor. Belediyemiz gerçekten çok güzel bir belediye çok teşekkür ederim” dedi.
Bu tarz projelerin artmasını isteyen İbrahim Bali Gineli ise, “Önceden o kadar spor yapmıyordum ama projeye başladıktan sonra çok fazla spor yapmaya başladım. Bu tarz projelerin artmasını istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:23
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:54

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.