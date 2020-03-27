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  4. Bayrampaşa’da yaşlıların ihtiyaçlarına acil çözüm

Bayrampaşa’da yaşlıların ihtiyaçlarına acil çözüm

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.03.2020 09:12 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaları gereken yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve şu ana kadar binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaları gereken yaşlı vatandaşlara Bayrampaşa Belediyesi sahip çıkıyor.

Bayrampaşa Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaları gereken yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve şu ana kadar binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaları gereken yaşlı vatandaşlara Bayrampaşa Belediyesi sahip çıkıyor. Bayrampaşa Kaymakamlığı’nın koordinesindeki Vefa İletişim Merkezi ile iletişime geçen, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları Bayrampaşa Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından karşılanıyor.

“Korona virüse karşı değerli büyüklerimizin yanındayız”
Bayrampaşalı ‘çınarların’ kendileri için oldukça değerli olduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Engin tecrübeleriyle topluma yol gösteren, kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktaran, en değerli varlıklarımız olan kıymetli büyüklerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar bizim servetimizdir” dedi.

Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Açıklanan kurallara uymayan esnaf uyarılıyor ve korona virüs ile mücadele için işbirliğine davet ediliyor.

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