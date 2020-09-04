Bayrampaşa’da yollar ve kaldırımlar yenileniyor

Asfaltı bozulan cadde ve sokaklarda yoğun bir çalışma yürüten Bayrampaşa Belediyesi, ilçede bozuk yol ve kaldırım bırakmamak için aralıksız çalışıyor. Toplam 62 cadde ve sokakta gerçekleştirilen çalışmalar için şu ana kadar 15 bin ton asfalt kullanılırken, 5 caddeye daha prestij kazandırıldı.

Araçların ve yayaların rahatça hareket edebilmesi için Bayrampaşa’da yollar ve kaldırımlar bir bir yenileniyor. Bayrampaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki 11 mahallede yol bakım-onarım, asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Toplam 62 cadde ve sokakta sürdürülen çalışmalar için şu ana kadar 15 bin ton asfalt kullanıldı. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanın kaldırımları yenilendi. Devam eden çalışmaların kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

5 caddeye daha prestij kazandırıldı

Çalışmalar kapsamında ilçedeki prestij caddelerin sayısı da artırıldı. Cicoz Yolu, Avasköy Yolu, Çarşı ve Demirkapı caddeleri ile Emek Sokağa da prestij kazandırıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve sokaklarda bozuk yol ve kaldırım bırakmamak için aralıksız çalışıyoruz. Mutlu kent Bayrampaşa’nın mutluluğu için gecemizi gündüzümüze katmaya, gönül belediyeciliğimiz ile gönüller yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Diğer taraftan, çalışmaların devam ettiği cadde ve sokaklarda yeni bir kazı yapılmaması için İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ ve Türk Telekom gibi kurumlarla irtibat kurularak, onların da cadde ve sokaklardaki eksik altyapıları varsa tamamlamaları istendi.

