YURTHABER
  4. Bayrampaşa’dan kardeş şehir Pınarhisar’a ziyaret

Bayrampaşa’dan kardeş şehir Pınarhisar’a ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:18 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya, Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş şehir olan Pınarhisar’ı ziyaret etti.Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya, Başkan Atila Aydıner’in talimatı ile Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş şehir olan Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine giderek, burada çeşitli temaslarda bulundu.

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya, Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş şehir olan Pınarhisar’ı ziyaret etti.
Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya, Başkan Atila Aydıner’in talimatı ile Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş şehir olan Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine giderek, burada çeşitli temaslarda bulundu. Gemici ve Sırakaya’yı Pınarhisar Belediye Başkan Vekili Bilal Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Samet Ekim ve AK Parti Pınarhisar İlçe Başkanı Hicret Şamil Karasu karşıladı. İlk olarak Pınarhisar Belediyesi’ni ziyaret eden Gemici ve Sırakaya ardından AK Parti ilçe binasına geçtiler. Pınarhisar’ın caddelerinde de incelemelerde bulunan Bayrampaşa heyetinden İsmail Gemici Pınarhisar ile ilişkilerin daha da geliştirileceğini belirtti.
Pınarhisar Türk siyasi tarihi açısından da ayrı bir öneme sahip. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te okuduğu bir şiir nedeniyle 21 yıl önce Pınarhisar Cezaevi’ne konmuştu. Erdoğan, 24 Temmuz 1999’da cezaevinden çıkmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
24 yıl sonra Başakşehir sahnesinde buluştular24 yıl sonra Başakşehir sahnesinde buluştular
İstanbul’da ’trafik cezası’ eylemiİstanbul’da ’trafik cezası’ eylemi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:20
Öğle
13:19
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Beylikdüzü’ndeki "fırsat çadırı"na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Beylikdüzü’ndeki "fırsat çadırı"na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.