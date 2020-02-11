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Bayrampaşalı vatandaşlar ilk yardıma hazırlar

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.02.2020 17:37 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün verdiği ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.Vatandaşlara ilk yardım eğitimi vermeyi sürdüren Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sertifika dağıtım töreni düzenledi.

Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün verdiği ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.
Vatandaşlara ilk yardım eğitimi vermeyi sürdüren Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sertifika dağıtım töreni düzenledi. Törene katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, verilen eğitimle ilk yardımın tüm detaylarını öğrenen kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. İlk yardımın önemine vurgu yapan Başkan Aydıner, “Doğru bilinen ve doğru yapılan ilk yardım hayat kurtarır. Bu işi doğru biçimde öğretmek amacıyla Bayrampaşa Belediyesi olarak ilgili kurumlarımız ile birlikte ilk yardım eğitim kursu açtık. Oldukça ilgi gören kursumuzda vatandaşlarımızla ilk yardımın püf noktaları teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor. Kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlarımıza bugün sertifikalarını takdim ettik. İnşallah onlar da öğrendikleri bu bilgiler ile hayat kurtaracak” dedi.
Törene, Başkan Aydıner’in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile kursiyerler ve aileleri katıldı.

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