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Bayramyeri Meydanı bomboş kaldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Denizli’de belediye ekipleri sosyal mesafe kuralının uyulmaması üzerine sabit bankları yerinden söktü.

Denizli’de belediye ekipleri sosyal mesafe kuralının uyulmaması üzerine sabit bankları yerinden söktü. Tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara karşı çare yine bankları sökmek oldu.
Denizli’nin en işlek meydanlarından olan Bayramyeri Meydan’ında sabit banklarda söküldü. Salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günlerde tedbirler kapsamında uyarılara rağmen banklara oturan vatandaşlara karşı çareyi bankların bir kısmını sökerek sabit banklara ise şerit çekerek bulmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar tekrar eski günlerdeki gibi sosyal mesafe kuralına uymaksızın banklarda vakit geçirdi. 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının kalmasının ardından bankların doluluğu eski günleri aratmadı. Polis ve belediye ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar bankları kullanmaya devam etti. Belediye ekipleri son çare olarak meydanda uzun zamandır bulunan sabit bankları söktü.

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