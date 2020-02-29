BAYŞAD’da görev değişimi

Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği genel kurulunu yaptı. Gülçin Savaşaneril Yurdakul, üyelerin bütün oyunu alarak başkan seçildi.

BAYŞAD Başkanı Ayşenur Kaya Aydoğan’ın istifası ile boşalan başkanlık görevine Altıeylül Altaş Cafede yapılan 4. olağanüstü kongrede bütün üyelerin oylarını alan Gülçin Savaşaneril Yurdakul seçildi. Başkan Vekili Fikrettin Kocaman ve Altıeylül Belediyesi Kültür İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Feyyaz Çiftçi’nin iştirakiyle yapılan kongrede, eski başkanlar Mustafa Kuvancı, İrfan Ünsal ve Ayşenur Kaya Aydoğan’a BAYŞAD’a yaptıkları katkı için teşekkür belgesi verildi. Kongre öncesi Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Feyyaz Çiftçi yaptığı konuşmada, Altıeylül Belediyesi olarak çok sıkı bir tasarruf politikası izlediklerini belirterek, "Başkanımız Hasan Avcı ve belediyemiz bilim, eğitim, kültür ve acil insanî yardımlara her zaman destek olacaktır. Biz de bu tür faaliyetlere her zaman destek olacağız" şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman da, BAYŞAD’ın olağanüstü kongresinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Genel kurul, üyelerden Yaşar Kutlu’nun Kur’an-ı kerim tilâveti ve şehitlerimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için dua edilmesiyle başladı. Divan başkanlığına Mustafa Kuvancı seçilirken, yardımcılıklarına İsmail Sarıçay ve Yusuf Akgül seçildi. Eski yönetim raporlarının okunması ve ibra edilmesiyle açık oylama yapıldı. Üyelerin oylarının tamamını alan Gülçin Savaşaneril Yurdakul yeni başkan seçildi.

Yurdakul yaptığı konuşmada, "BAYŞAD 2010 yılında eli kalem tutan insanları bir araya getirirken, sanat, edebiyat adına projeler üreten bir dernek olayı hedefledi. Hem şehrimiz de, hem de ülke genelinde düzenlenen faaliyetlerle Balıkesir’in edebî, kültürel ve tarihî değerlerini geniş kitlelere ulaştırdı. Sevgili edebiyat dostları, benim de sözüm var diyen, sözünü özü ile harmanlayıp kağıda döken herkese kapımız açık. Biz Türk milleti olarak bin yıldır bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamış, bu uğurda çok bedeller ödemiş bir milletiz. Şu anki konjonktürde ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması gerektiğinin şuurundayız. Türk milleti fedakâr bir millettir. Türk milleti din, dil, ırk ve mezhep ayırmadan vatan, bayrak ve namusunu korumak üzere canını vermeye hazırdır" şeklinde konuştu

BAYŞAD yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Gülçin Savaşaneril Yurdakul, Yusuf Akgül, İsmail Sıkıcıkoğlu, Aydın Akdeniz, Gülnur Gündoğan.

