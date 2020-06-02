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BAYSEM yeni öğrencilerini seçiyor

İZMİR HABERLERİ  | 02.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde (BAYSEM) ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları için ön kayıtlar başlıyor.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde (BAYSEM) ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları için ön kayıtlar başlıyor. 15 Haziran’dan itibaren kayıt yaptırabilecek öğrenciler, daha sonra yazılı sınava alınacak. Başarılı olanlar yeni eğitim, öğretim sezonunda BAYSEM’de eğitim görmeye hak kazanacak.
BAYSEM; yeni eğitim-öğretim sezonunda kurs görecek öğrencilerini seçiyor. Hayallerindeki lise ve üniversitelere hazırlanmak isteyen 7-8-11-12. sınıf öğrencileri ve lise mezunları, hazırlık sınıfları için 15 Haziran’dan itibaren ön kayıt yaptırabilecek. Başvuranlar arasında düzenlenecek sınavla, yeni dönemde BAYSEM’de eğitim görecek öğrenciler belirlenecek. Kayıtlar Bayraklı Belediyesinin www.bayrakli.bel.tr internet adresi üzerinden veya BAYSEM hizmet binasından yapılabilecek. Ön kayıtlar 10 Temmuz’da sona erecek. Detaylı bilgiye 935 03 35 telefon numarasından ulaşılabilecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “BAYSEM, her yıl birçok öğrenciye hayallerindeki okullarda eğitim alabilmeleri için fırsat tanıyor. Bu yıl da öğrencilerimiz yine modern ve çağdaş bir eğitim ortamında, lise ve üniversitelere hazırlanacak. Ön kayıtlarımız başlıyor. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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