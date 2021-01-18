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BAYSEM’den öğrencilere deneme sınavı

18.01.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), pandemi süresince eğitimlerine internet üzerinden devam eden öğrencilerine yönelik deneme sınavları yapıyor.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), pandemi süresince eğitimlerine internet üzerinden devam eden öğrencilerine yönelik deneme sınavları yapıyor. Bu kapsamda hafta sonu LGS ve YKS’ye hazırlık için bilgisayar karşısına geçen toplam 405 öğrenci, bilgilerini test etmek için zamanla yarıştı.
BAYSEM’de eğitim görerek LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler ücretsiz deneme sınavlarında bilgilerini test ediyor. Bu kapsamda düzenlenen son deneme sınava YKS’den 134, LGS’den de 271 öğrenci katıldı. Hafta sonları gerçekleştirilen ve BAYSEM’li öğretmenlerin gözetiminde düzenlenen deneme sınavlarında öğrenciler; bilgi, beceri, zaman kullanımını ölçerek hem sınavlardan geri kalmıyor hem de bilgilerini pekiştiriyor. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen ve binlerce öğrencinin katıldığı sınavlarda, farklı yayınların deneme sınavları uygulanıyor. Yüz yüze eğitime geçilene kadar devam edecek deneme sınavı uygulamasında öğrenciler, aynı zamanda sınav alışkanlığı kazanıyor.

"Çocuklarımızın başarısı bizim mutluluğumuz"
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Pandemi sürecinde online eğitime geçen ilk kurum BAYSEM oldu. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren BAYSEM’in gerek fiziksel durumu, gerekse müfredata uygun yayınların temini ve kapasitenin artırılması gibi dokunuşlarla öğrencilerimize ücretsiz eğitim imkanı sağlıyoruz. Biliyoruz ki, bizim çocuklarımıza fırsat verildiğinde çok başarılı olacaklar ve biz de bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız. Her zaman onların yanında olacağız. Eğitime, geleceğimize desteklerimizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızın başarısı, bizim mutluluğumuz" dedi.

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