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BAYSEM’li öğrencilere sınavlara hazırlık kitabı

İZMİR HABERLERİ  | 27.12.2020 13:43 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi, pandemi süresince eğitimlerine online platformlar üzerinden devam eden Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM)’nde eğitim gören öğrencilere soru bankası kitapları dağıtıyor.

BAYSEM’li öğrencilere sınavlara hazırlık kitabı

Bayraklı Belediyesi, pandemi süresince eğitimlerine online platformlar üzerinden devam eden Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM)’nde eğitim gören öğrencilere soru bankası kitapları dağıtıyor. LGS ve YKS’ye hazırlık için destek sağlayacak kitaplar, öğrencilere ve ailelerine teslim ediliyor.
Bayraklı Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM)’nde eğitimine devam eden öğrencilere; soru bankası, yaprak test, ödüllü sınav, deneme sınavı, düzey kontrol sınavı kitapları dağıtılıyor.
Salgın nedeniyle bir süredir eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda olan öğrencilere, TV BEK eğitim kanalıyla da destek sağlanıyor. Bu kapsamda öğrenciler, BAYSEM eğitmenlerinin sunumuyla yayınlanan eğitim programlarını 09:00-11:00 saatleri arasında TV35’ten takip edebiliyor. Ayrıca evinde internet erişimi ve tableti olmayan öğrencileri de unutmayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bugüne kadar yüzlerce öğrencinin tablet ve internet ihtiyacını karşılayarak öğrencileri bu zorlu süreçte de yalnız bırakmıyor.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bizim önceliğimiz eğitim. Bu alanda harcanan parayı gider olarak görmüyoruz; çünkü yarınlarımıza yatırım yapıyoruz. Tek dileğimiz çocuklarımızın Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmamaları. Bütün çocuklarımız eşit ve adil bir eğitimden nasiplerini almalı. Pırıl pırıl çocuklarımız, gençlerimiz var. Bazen çocuklarımız bazı imkansızlıklardan dolayı eğitim sürecine ara verebiliyor. Asıl olmak istedikleri yerlere, farklı imkansızlıklar nedeniyle erişemiyorlar. Aslında bizim de temel görevlerimizden bir tanesi, Ulu Önderimiz Atatürk’ün de bize vasiyeti olanı yaparak; çocuklarımıza, gençlerimize dokunmak. Bayraklı’da bir ailemizin ekonomik ya da farklı nedenlerden dolayı eğitimini aksatan çocuğu varsa, biz bu çocuğumuza Bayraklı Belediyesi olarak sahip çıkacağız. Tüm imkanlarımızı seferber ederek, destek olacağız. Eğitim olanaklarını iyileştirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız ve eğitime desteklerimizi mahallelerimize açacağımız kreşlerle sürdüreceğiz” dedi.

BAYSEM’li öğrencilere sınavlara hazırlık kitabı

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