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Baz istasyonlarındaki aküleri çalan 4 şüpheli yakalandı

ISPARTA HABERLERİ  | 12.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Isparta’nın Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinde GSM operatörlerine ait baz istasyonlarındaki aküleri çalan 4 şüpheli jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçesinde 7 Ekim 2020 tarihinde GSM operatörlerine ait baz istasyonlarındaki akülerin çalınması üzerine harekete geçti.

Baz istasyonlarındaki aküleri çalan 4 şüpheli yakalandı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinde GSM operatörlerine ait baz istasyonlarındaki aküleri çalan 4 şüpheli jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçesinde 7 Ekim 2020 tarihinde GSM operatörlerine ait baz istasyonlarındaki akülerin çalınması üzerine harekete geçti. Şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) Denizli, Konya JASAT ve Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile birlikte koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde M.Z. isimli şahıs Denizli’de, A.K., M.Y. ve O.U. isimli şüpheli şahıslar ise Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Çaldıkları akülerle birlikte yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

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