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  4. Bazı akademisyen ve gazetecilerden Bingöl'deki terör saldırısına ilişkin açıklama:

Bazı akademisyen ve gazetecilerden Bingöl'deki terör saldırısına ilişkin açıklama:

03.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"PKK hayat hakkına, çalışma hakkına, her türlü insan hak ve hürriyetine saldıran bir terör örgütüdür"

Bazı akademisyen ve gazeteciler, Bingöl'deki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bingöl'ün Genç ilçesinde Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya isimli işçilerin, elektrik arızasını tamir etmeye giderken PKK tarafından hedef gözetilerek katledildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"PKK hayat hakkına, çalışma hakkına, her türlü insan hak ve hürriyetine saldıran bir terör örgütüdür.
İnsana hizmet eden ve helal lokma peşinde koşan iki işçi kardeşimize rahmet diliyor, ailelerine ve milletimize taziyelerimizi sunuyoruz. PKK, DEAŞ veya FETÖ arkasında hangi ülkelerin istihbarat örgütleri olursa olsun işçilere, esnafa, öğretmenlere ve annelere yenilecektir."

Açıklamada imzası bulunan akademisyen ve gazeteciler şu isimlerden oluşuyor:

"Dr. Murat Yılmaz, Prof. Dr. Birol Akgün, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Necdet Subaşı, Prof. Dr. Muhsin Kar,
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Prof. Dr. Yusuf Tekin, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Dr. Nergis Dama, Dr. Hayati Ünlü, Dr. Merve Seren, Dr. Arda Akçiçek, Prof. Dr. Fırat Purtaş, Prof. Dr. Salih Yılmaz, Hüseyin Likoğlu, Mehmet Acet, Hasan Öztürk, İhsan Aktaş, Melik Yiğitel, Mahmut Övür, İdris Kardaş, Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, Serhat Buhari Baytekin, Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Cüneyt Altıparmak."

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