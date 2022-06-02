Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdası gerçekleştirildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Adalet Bakanlığının taşra teşkilatına 210 adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, İçişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatına 3 içişleri müşaviri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez teşkilatına 1 daire başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatına 81 şube müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatına 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına 1 genel müdür yardımcısı ve 6 daire başkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatına 46 kuruluş müdürü ve 67 kuruluş müdür yardımcı kadroları ihdas edildi.

- Diyanet İşleri Başkanlığına 1598 kadro ihdası yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına 1 Diyanet akademisi başkanı, 7 daire başkanı, 4 yayınevi satış müdürü, 15 Diyanet işleri uzmanı, 15 Diyanet işleri uzman yardımcısı, 20 eğitim uzmanı, 5 şef, 30 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 musahhih, 5 şoför, 6 grafiker, 5 istatistikçi, 5 tekniker, 2 teknisyen, 10 eğitim görevlisi, 20 öğretmen, 1 diyetisyen ve 5 hizmetli kadrosu olmak üzere toplam 163 kadro ihdası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatına ise 5 dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, 30 dini ihtisas merkezi müdürü, 5 eğitim merkezi müdürü, 20 Kur'an eğitim merkezi müdürü, 60 müdür yardımcısı, 80 eğitim uzmanı, 80 şef, 240 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 35 muhasebeci, 160 şoför, 40 kütüphaneci, 75 tekniker, 75 teknisyen, 250 eğitim görevlisi, 280 öğretmen olmak üzere toplam 1435 kadro ihdası gerçekleştirildi.

- Savunma Sanayii Başkanlığına 109 kadro ihdas edildi

Savunma Sanayii Başkanlığının merkez teşkilatına 8 daire başkanı, 45 savunma sanayii uzmanı, 30 savunma sanayii uzman yardımcısı, 17 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ihdas edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığının yurt dışı teşkilatına ise 9 savunma sanayii müşaviri kadrosu ihdası yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının merkez teşkilatına 2 şube müdürü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 59 şube müdürü, İklim Değişikliği Başkanlığının merkez teşkilatına 6 şube müdürü, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 1 işletme müdürü ve 2 işletme müdür yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 6 bölge müdür yardımcısı ve 10 şube müdürü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatına ise 6 şube müdürü kadrosu ihdası gerçekleştirildi.

- Diyanet İşleri Başkanlığının 5 kadrosu iptal edildi

Kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığının döner sermaye teşkilatına ait 1 işletme müdürü ve 4 işletme müdür yardımcısı kadrosu da iptal edildi.

