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Bazı fertlerinde Kovid-19 görülen Iraklı aile Diyarbakır'da öğrenci yurduna yerleştirildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Bazı fertlerinde Kovid-19 görülen Iraklı aile Diyarbakır'da öğrenci yurduna yerleştirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'dan Almanya'ya gitmek üzere hazırlık yapan 5 kişilik Iraklı aile, anne ve babanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine öğrenci yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, tatil için gittikleri Irak'ın kuzeyinden Diyarbakır'a gelen ve hava yolu ile yaşadıkları Almanya'ya gitmek için hazırlık yapan aile fertlerine Kovid-19 testi yapıldı.

Yapılan testte anne ve babanın sonucu pozitif, 3 çocuklarınınki ise negatif çıktı.

Bunun üzerine aile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleyman Bin Halid Yurdu'na yerleştirildi.

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