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BB Erzurumspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ERZURUM HABERLERİ  | 13.03.2020 14:34 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.TFF 1.

BB Erzurumspor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
TFF 1. Lig’in 28. Hafta müsabakasında BB Erzurumspor Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Dadaşlar ligin zirvesini yakından ilgilendiren müsabakanın hazırlıklarını yeni hocası Mehmet Özdilek yönetiminde sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İlk bölümde koşu ve ısınma hareketleri yapan mavi-beyazlı ekip antrenmanın geri kalan kısmında 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın son kısmı ise taktik ağırlıklı geçti.
BB Erzurumspor yapılan antrenmanın ardından havayoluyla Manisa’ya hareket etti.

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