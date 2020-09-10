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BB Erzurumspor Ankaragücü maç hazırlıklarını sürdürüyor

ERZURUM HABERLERİ  | 10.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Pazar günü saat 17.00’de Eryaman stadyumunda karşılaşacağı Ankaragücü maç hazırlıklarını sürdürüyor.BB Erzurumspor kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hafta sonu deplasman da oynayacağı Ankaragücü maç hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Pazar günü saat 17.00’de Eryaman stadyumunda karşılaşacağı Ankaragücü maç hazırlıklarını sürdürüyor.

BB Erzurumspor kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hafta sonu deplasman da oynayacağı Ankaragücü maç hazırlıklarına devam etti. Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Özdilek gözetiminde olan futbolcular, idmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Gruplar haline ayrılarak tek pas oyunu da yapan futbolcular son olarak çift kale maç yaparak antrenman programına son verdi.
Öte yandan hafta sonu gerçekleşecek olan maçı ise hakem Burak Şeker yönetecek.

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