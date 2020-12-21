BB Erzurumspor ile Denizlispor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak mücadelenin hakemlerini açıkladı. BB Erzurumspor ile Yukatel Denizlispor karşılaşmasını Hüseyin Gökçe’nin yöneteceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı. Yukatel Denizlispor’un, Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hakemleri belli oldu. Yukatel Denizlispor ile BB Erzurumspor arasında 23 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılık görevlerini ise Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal ve Caner Ak olacağı açıklandı.

