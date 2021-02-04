BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Süper Lig’in 24. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 7 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetimindeki futbolcular antrenmana, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan futbolcular ayak tenisi oynayarak antrenmana son verdi.

BB Erzurumspor ile Kayserispor 7 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

