YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. BB Erzurumspor, kuvvet çalıştı

BB Erzurumspor, kuvvet çalıştı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor, tempoyu düşürmeden güne çift antrenmanla başlayarak hazırlıklarını devam ettirdi.
Günün ilk çalışmasında oyuncular gruplar halinde dönüşümlü olarak sahada ısınma çalışması yaptıktan sonra, kuvvet ağırlıklı çalıştı. Sabah yapılan antrenman, saha içerisinde yapılan sprint çalışmasıyla son buldu.
Mavi-Beyazlılar Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yönetiminde saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular dayanıklılık koşusuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 3 kaleden kurulu yarı sahada maç yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Erzurum Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
02:45
Sabah
04:39
Öğle
12:19
İkindi
16:17
Akşam
19:50
Yatsı
21:36

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Yeni Bölge Eczanesi
Palandoken
Kardelen Eczanesi
Yakutiye
Ertuğrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Prof. Dr. Salim Başol Tekin;

Prof. Dr. Salim Başol Tekin;

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.